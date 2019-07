Voertuig in brand gestoken in gebouw van Bombardier Jelle Houwen

07 juli 2019

Op het terrein van Bombardier in de Vaartdijkstraat in Brugge werd zondag brand gesticht. Een buurtbewoonster zag rond 14.30 uur vier jongeren over een omheining klimmen. Kort daarna merkte ze rook op. De brandweer werd verwittigd en vanuit verschillende korpsen kwamen wagens ter plaatse. Het bleek dat er een wagen in lichterlaaie stond in een leegstaand gebouw, dat later afgebroken moet worden. Het gaat om brandstichting. Met een beschrijving van de daders ging de politie meteen op zoek naar de vier. Daarbij zou minstens een dader gevat zijn. De schade aan het gebouw valt mee, maar het voertuig is wel volledig uitgebrand.