Voedselagentschap controleert 400 Brugse keukens: “Meeste zijn in orde” Bart Huysentruyt

04 juni 2019

19u02 0 Brugge Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert een week lang 400 Brugse zaken. Het FAVV zet daarvoor een team van een 25-tal controleurs in. In brasserie Dampierre in Sint-Kruis kregen ze alvast een positief rapport. “We juichen zo’n controles toe", zegt zaakvoerder Dimitri Van der Jeugt.

Het FAVV controleert op geregelde tijdstippen en onaangekondigd handelaars, maar kiest ook elk jaar in elke provincie een stad uit, om een hele week aangekondigde controles uit te voeren. Dit jaar is zijn de postcodes 8310 en 8200 aan de beurt. Dat betekent dat de controleurs in de deelgemeenten van Brugge actief zijn. “De aangekondigde controles zijn een standaardprocedure en kunnen enkel een positief effect hebben op de kwaliteit van de zaken”, zegt controleur Nathalie Rombout, die gisteren onder meer onderzoek uitvoerde in brasserie Dampierre langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. “Ik loop eventjes rond in de keuken om de hygiëne te controleren, de temperatuur van de frigo’s en de algemene netheid. Ik noteer ook of de poetsproducten netjes opgeborgen staan.”

Eén van de nieuwste taken van het voedselagentschap is de controle op allergenen. “De consument moet weten welke allergenen er in een bepaald product zitten. Zo zijn er veertien verschillende soorten, die bij voorkeur op de menukaart of anders mondeling meegedeeld worden.”

Onderzoek leert dat de helft van de Belgische consumenten niet terugkeert naar een horecazaak met slechte hygiëne. Alle bedrijven die actief zijn in de voedselindustrie en rechtstreeks leveren aan de consument, zoals bakkerijen, supermarkten, marktkramers, horecazaken, keukens van scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en crèches, worden aan een controle onderworpen. “Deze controles zijn aangekondigd. De zaken weten dus dat we komen”, zegt Nathalie Rombout, die niet overal met open armen wordt ontvangen. “We komen doorheen de dag en soms is het ook wel erg druk. We moeten uiteraard onze job uitvoeren.”

De handelaars krijgen na de controle meteen een verslag. Als de inspectie gunstig was, dan is er geen verdere opvolging. Als blijkt dat er toch het één en ander schort aan de hygiëne, dan wordt een termijn vastgelegd, waarin de zaakvoerder de tijd krijgt om het in orde te brengen. “Ervaring leert ons dat er in 2 à 3 procent van de controles een pv wordt opgemaakt. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen gaan we over tot een tijdelijke sluiting”, legt Liesbet Van de Voorde van het FAVV uit.

In brasserie Dampierre mogen ze in elk geval op beide oren slapen. “Ik ben sowieso voorstander van controles”, zegt chefkok en zaakvoerder Dimitri Van der Jeugt. “We hebben onze zaak nu acht jaar en zijn in die tijd twee keer eerder gecontroleerd. Ik ben nogal een pietje-precies, zowel in de keuken als privé, dus ik sta wel op orde en netheid. Blij dat we dat ook op ons rapport zien (lacht).”