Vluchteling die met zelfgemaakte zwemvest Noordzee wou oversteken begraven in Brugge Mathias Mariën

15 oktober 2019

17u52 4 Brugge Aan het crematorium De Blauwe Toren is dinsdagmiddag de Iraakse vluchteling Nicknam Masoud begraven. De man werd enkele weken geleden dood teruggevonden 30 kilometer voor de kust van Zeebrugge nadat hij met een zelfgemaakte zwemvest en één zwemvlies de oversteek naar Groot-Brittannië probeerde maken.

Aan het crematorium was er een moslimplechtigheid om afscheid te nemen van Masoud. Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap woonden het afscheid bij. Familie van de man was er niet aanwezig. Er werd nog tevergeefs gezocht naar nabestaanden in Irak. Het OCMW van Brugge nam daarom de kosten van de afscheidsplechtigheid op zich. Opvallend: net over de grens zijn net vandaag twee Irakese vluchtelingen aangespoeld op het strand van Le Touquet. Ook zij probeerden wellicht op eigen houtje de oversteek te maken.