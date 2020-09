Vlotte start aan Brugse schoolpoorten: politie noteert geen incidenten of ongevallen Mathias Mariën

01 september 2020

Brugge De eerste schooldag heeft niet voor problemen gezorgd aan de schoolpoorten. Volgens de politie verliep alles vlot en rustig.

1 september is traditioneel het moment waarop de politie extra waakzaam is. Dat was ook nu het geval in de schoolomgevingen, maar uiteindelijk noteerde de politie geen noemenswaardige problemen of incidenten.