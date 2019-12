Vlaanderen investeert miljoen euro in nieuwe bakkerijschool voor Ter Groene Poorte Bart Huysentruyt

29 december 2019

13u01 0 Brugge Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 6,4 miljoen euro in 30 scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen. Er gaat onder meer een miljoen euro naar een nieuwe brood- en banketbakkerijschool voor Ter Groene Poorte in Brugge.

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn. In Sint-Michiels krijgt de brood- en banketbakkerijschool Ter Groene Poorte 1,1 miljoen euro voor de verbouwing van de schoolgebouwen. De volledige broodafdeling wordt in een nieuw jasje gestoken. Ook de keuken van schoolrestaurant Casserole krijgt een renovatie. In Brugge vangt ook Vrij Handels- en Sportinstituut in Sint-Michiels een mooi bedrag. Zij realiseren met 994.000 euro steun een nieuwbouw en omgevingswerken.