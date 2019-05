Vlaanderen beschermt Dijver en omgeving: “Maar op renovatiesubsidies moeten bewoners nog niet rekenen” Na onder meer Begijnhof, Vesten en Langerei is nu ook Dijver aan de beurt Bart Huysentruyt

24 mei 2019

13u59 0 Brugge Vlaanderen heeft de Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving in Brugge definitief beschermd als stadsgezicht. Goed nieuws zou je denken, want dat betekent ook dat bewoners gevelwerken bijna voor de helft kunnen verhalen op Vlaanderen. “Niets is minder waar”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

De definitieve bescherming van de Dijver, het Arentshuis, het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving als stadsgezicht komt er omwille van die historische, architecturale, stedenbouwkundige en de archeologische waarde. De Dijver en de Bakkersrei zijn belangrijke stedelijke structuren die al duidelijk te zien zijn op de kaart van Marcus Gerards uit 1562. Het tracé is nog steeds herkenbaar in de huidige loop van de Reie. De loop van het water bepaalt het uitzicht van dit stadsdeel, met erlangs belangrijke en historische gebouwen zoals het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Goed en slecht nieuws

“Het goede nieuws is dat deze omgeving voor de komende generaties bewaard blijft”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V), die de definitieve bescherming toejuicht. “Ik vind het belangrijk dat Brugge zijn historische schoonheid bewaart.” Tot daar het goede nieuws. “Het wordt lastiger om je gevel zomaar een ander kleurtje te geven. Krijg je als eigenaar toch de goedkeuring, dan kan je aanspraak maken op 40 procent subsidies voor renovatiewerken", zegt Demon. “Maar daarvoor is een beheerplan een voorwaarde. Vlaanderen moet dat opmaken, alleen is dat er nog niet van gekomen. Dat betekent dus dat mensen voorlopig geen aanspraak kunnen maken op tussenkomst van de overheid, ook niet bij eerder beschermde stadsgezichten zoals de Burg of de Langerei.”

En dat vindt Demon niet correct: “Zo’n plan opmaken kost veel tijd en geld, maar is nodig om de bewoners mee te krijgen in dit verhaal. Als stad zijn we nu zelf gestart met het opmaken van zo'n plan voor het Begijnhof, omdat we daar zelf de huisjes aan het vernieuwen zijn. Maar dat is een werk van lange adem.”

Stukje per stukje

Unesco tikte de stad enkele jaren geleden op de vingers omdat niet de hele binnenstad beschermd werd. In plaats daarvan worden telkens kleine deeltjes beschermd. “Een bewuste keuze", zegt Demon. “Anders zouden we nieuwe gebouwen zoals het kasteel d’Hanins de Moerkerke of het nieuwe Rijksarchief simpelweg niet kunnen realiseren. Er moet ook ruimte blijven voor nieuwe gebouwen in de stad.”

Demon heeft vorige vrijdag nog aangedrongen bij Vlaanderen om werk te maken van beheerplannen voor de beschermde stadsgezichten. Al zal die vraag door een nieuwe Vlaamse regering behandeld moeten worden.