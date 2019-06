Vlaamse regering werkt plan nieuwe Visartsluis uit Bart Huysentruyt

28 juni 2019

13u21 0 Brugge De Vlaamse regering heeft vrijdag het voorkeursbesluit voor de nieuwe sluis in Zeebrugge definitief vastgesteld.

Op voorstel van Vlaams minister Ben Weyts bevestigt de regering de keuze van de Visart-site als voorkeurslocatie voor de sluis. De Vlaamse regering neemt dus een nieuwe horde in het dossier. Concreet wil dat zeggen dat de Vlaamse overheid het project de komende twee tot drie jaar verder zal uitwerken met alle betrokken partijen. De investering in de nieuwe sluis bedraagt 1 miljard euro.

De Vlaamse regering nam eind vorig jaar al een voorkeursbesluit voor de bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge. De regering opteerde daarbij voor de site van de oude Visartsluis. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter zal de nieuwe sluis groot genoeg zijn om de volgende generatie autoschepen toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld. De oude Visartsluis uit 1907 voldoet niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart. De achterhaven is nu dus volledig aangewezen op de Vandammesluis, die ook regelmatig stilgelegd moet worden voor onderhoudswerken.

In de komende periode wordt het gekozen alternatief verder uitgewerkt tot een projectbesluit en worden de nodige vergunningen bekomen om over te kunnen gaan tot de effectieve bouw. Bedoeling is om dat te doen in nauwe samenspraak met alle betrokken partijen. “We blijven investeren in inspraak en dialoog”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Er staat een investering van 1 miljard euro in de steigers, voor meer groei en meer jobs in de Haven van Zeebrugge, maar ook een betere lokale mobiliteit.”