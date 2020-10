Vlaamse Regering maakt 83 miljoen euro vrij om bedrijven te ondersteunen bij Brexit Mathias Mariën

12 oktober 2020

18u20 1 Brugge In Brugge heeft een taskforce met onder andere minister-president Jambon (N-VA), minister van mobiliteit (Open VLD) Peeters, minister van economie Crevits (CD&V) en gouverneur Decaluwé ruim 83 miljoen euro vrijgemaakt voor de sectoren die getroffen worden door de Brexit.

Vandaag zijn in Vlaanderen 28.000 jobs afhankelijk van de handel met het Verenigd Koninkrijk, zo vertelde Jan Jambon. West-Vlaanderen zou bij een harde Brexit het zwaarst getroffen worden. Daar zijn 6.500 jobs bedreigd. Hij deed dan ook een duidelijke oproep naar de bedrijven.

“Bereid jullie voor”, aldus Jambon. “De enige zekerheid die we vandaag hebben, is dat alle bedrijven de gevolgen van de Brexit zullen voelen, met of zonder akkoord. We merken dat vooral kleine en middelgrote ondernemingen nog steeds de kat uit de boom kijken.” Met de 83 miljoen euro die wordt vrijgemaakt, wil de Vlaamse regering de nodige steun voorzien om deze jobs te beschermen. Bedrijven kunnen rekenen op begeleiding en advies maar ook Brexit-subsidie aanvragen. Die subsidie moet helpen bij innovatie, het aanpassen van de organisatie en het begeleiden naar nieuwe markten. Ondertussen wordt achter de schermen druk gewerkt aan verschillende scenario’s. Ook het Visserijprivilege van de Engelse koning Charles II, dat werd gegeven aan 50 Brugse vissers om te mogen vissen in Britse wateren, wordt juridisch onderzocht.

Ondernemingen kunnen alle info terugvinden op www.brexitready.be of hun vragen stellen via brexit@fitagency.be