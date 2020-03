Vlaamse Overheid investeert 100.000 euro om zwart kruispunt in Brugge veiliger te maken Mathias Mariën

Brugge De Vlaamse overheid investeert 100.000 euro om het kruispunt Scheepsdalelaan-Leopold II-laan in Brugge veiliger te maken.

Het kruispunt wordt al langer beschouwd als gevaarlijk. Tussen 2014 en 2018 gebeurden er dertien ongevallen, waarvan twee met dodelijke afloop. De fietspaden aan het kruispunt worden omgeleid zodat fietsers een apart oversteekmoment met lichten krijgen. In de toekomst komt het kruispunt ook in aanmerking voor een ‘vierkant groen’, waarbij voetgangers en fietsers tegelijk groen krijgen om niet in conflict te komen met het autoverkeer. Dat systeem moet evenwel eerst nog wettelijk op orde gezet worden.