Vlaamse overheid grijpt in: kruispunt Gentpoort wordt veiliger voor fietsers Bart Huysentruyt

30 april 2020

09u49 9 Brugge De Vlaamse overheid maakt geld vrij om het kruispunt van de Gentpoort met de ringweg R30 aan te pakken. Er gebeurden daar al meermaals ongevallen met fietsers en wagens.

Vertrekpunt is een zo maximaal mogelijke conflictvrije lichtenregeling, waardoor fietsers en auto’s elkaar niet meer kruisen. “Om dat te realiseren, moeten we een aantal ingrepen doen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Zo zal de Generaal Lemanlaan tussen de Nijverheidsstraat en de R30, éénrichtingsverkeer worden richting R30. Dat betekent dat de rechtdoorgaande beweging voor het gemotoriseerd verkeer komende van de Gentpoortstraat niet meer mogelijk zal zijn. Wie die richting uit moet, zal eerst rechtsaf moeten slaan om vervolgens linksaf de verbindingsweg kleine Generaal Lemanlaan te nemen en aan het einde van de verbindingsweg terug rechtsaf te slaan richting Assebroek.” Ook het kruispunt van de Generaal Lemanlaan met de Daverlostraat en de Nijverheidsstraat wordt volledig uitgerust met verkeerslichten. Het idee is dat fietsers komend uit de binnenstad een groene golf hebben op de Generaal Lemanlaan die bovenal ook conflictvrij ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer zal verlopen.

Het kruispunt op de Brugse ring aan de Gentpoort is een van de zwartste punten in Brugge. “Er gebeurden al tal van ongevallen met fietsers en auto’s”, zegt De fauw. “In het verleden pakten we al het kruispunt met de Katelijnepoort aan, nu is het dus de beurt aan de Gentpoort." Vlaanderen maakt geld vrij. De stad Brugge is blij. “Eigenlijk zou het insleuven van de ring met tunnels nog beter zijn, maar we beseffen dat deze ingreep omwille van budgettaire redenen niet voor morgen is. Eens er zicht is op de uitvoering van de werkzaamheden, die gelukkig maar een beperkte impact hebben, zullen we ook extra communiceren richting de omwonenden.”