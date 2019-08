Vlaamse haring en sprot van Visrokerij Alloo en Seagull: “Haring heeft de Vlaming in de Tweede Wereldoorlog van de hongerdood gered” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Brugge “De Vlaming is nog altijd dankbaar voor de haring, die ons van de hongerdood heeft gered tijdens de Tweede Wereldoorlog", zegt Sebastien Delva van Seagull in Zeebrugge. Zij pekelen en roken de sprot en zijn ook creatief met witte en zoete haring. “Het is een moeilijke vis, maar een dankbare.”

Je zou het niet meteen denken, maar gerookte sprot is typisch Vlaams. Zo Vlaams dat Franstaligen hem ‘esprot’ noemen en Engelstaligen ‘sprat’. Het waren de kleine garnaalvissers die zich specialiseerden in het vangen van sprot. Deze kleine vis uit de haringfamilie werd weinig vers gegeten, maar vooral gerookt. Seagull-Appetit heeft sinds 1859 ervaring met het roken van sprot, maar ook Visrokerij Alloo in Brugge heeft er een erkenning voor. Sprot wordt nog altijd koud gerookt op 28 graden. Bij Seagull doen ze dat met beukenhout. Het proces duurt twintig uur. Je kunt kiezen tussen hele gerookte visjes of gerookte sprotfilets. Traditioneel werd sprot warm gegeten met een ‘pellepatat’, ofwel een aardappel in de schil. “In de oorlogsjaren is enorm veel sprot en haring gegeten”, weet Sebastien Delva (35) van Seagull in Brugge. “Het heeft veel gezinnen van de hongerdood gered omdat het heel gezond is en niet moet onderdoen voor zogenaamde superfoods.”

Sprotkot

De visjes worden letterlijk opgehangen. Dat is een arbeidsintensief werk dat bij Seagull nog altijd met de hand wordt gedaan. “Het kan niet anders”, legt Delva uit. “De dames die dat bij ons doen, zijn ongelooflijk snel. Als wij dat zouden proberen, snijden we constant in onze vingers.” Het rauwe product wordt met 650 ton per jaar ingevoerd. Uiteindelijke verkoopt Seagull er 130 ton per jaar van. De vis komt meestal uit Schotse of Ierse wateren. “Sprot is een moeilijke vis. Het was vroeger een bijvangst van de vissers. Aan de vismijn in Oostende kon je als klant naar het ‘sprotkot’, waar ze gerookt verkocht werden. Die koten bestaan niet meer. In de Benelux zijn nog amper een handvol firma’s die gerookte sprot maken.”

Witte en zoete haring

Vandaag worden sprotfilets vaak verwerkt in slaatjes, aperitiefhapjes, op de barbecue of als sushi. Het feit dat ze rijk zijn aan omega 3-vetzuren maakt van sprotjes gezonde visjes. De sprot is een deel van de familie van de haring. Ook voor die vissoort heeft Seagull een erkenning als streekproduct. Meer bepaald de witte en zoete haring. “Voor jongeren is haring een vergeten vis. Het is een bron van eiwitten en gezonde vetten boordevol Omega 3. Er worden geen additieven toegevoegd, alleen maar zout.”

Witte haring is een gepekelde en gedroogde haring, terwijl de zoete haring gepekeld, gedroogd en licht gerookt is. Alle haringen worden meteen na vangst ingevroren en éénmaal in de visrokerij ontdooid om te pekelen en te drogen. De witte haring is nu verkoopsklaar, de zoete haring wordt nog kort koud gerookt. “We voeren 150 ton haring per jaar uit", besluit Delva.

