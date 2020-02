Vlaamse cultuurbesparingen niet voelbaar in Brugge: 57 Brugse verenigingen krijgen meer geld Bart Huysentruyt

03 februari 2020

14u20 0 Brugge 57 Brugse socio-culturele verenigingen krijgen dit jaar - na twaalf jaar wachten - meer geld. De toelage wordt voor het eerst in die periode opgetrokken.

Het gaat om een indexering voor 57 kleinere vzw’s zoals dans- en toneelverenigingen, koren, de volkssterrenwacht, concertorganisatoren en gidsenverenigingen. Zij krijgen samen zo’n 10.000 euro meer dan voorheen. Het gaat voor elk van die verenigingen om een toename van bijna twintig procent. “Hoewel Vlaanderen bespaart op cultuur, doen we in Brugge net een inspanning voor onze verenigingen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We kunnen niet méér geld spenderen dan vorig jaar, maar herverdelen een aantal middelen. Daardoor kunnen we onze socio-culturele verenigingen eindelijk iets extra’s geven. Daar zijn ze heel wat mee geholpen. Het zijn werkingsmiddelen.”