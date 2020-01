Vlaams minister-president Jambon onder de indruk van Gruuthusepaleis: “Zo heb ik Brugge nog nooit bezocht” Bart Huysentruyt

18u05 0 Brugge Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bezocht maandagnamiddag het gerestaureerde Gruuthusepaleis en het heringerichte museum. Hij raakte onder de indruk.

Jambon mocht een kijkje nemen achter de schermen van het in mei 2019 heropende museum. Sindsdien deden 67.000 bezoekers hem dat voor. “Ik heb Brugge in het verleden al vaker bezocht, maar nog nooit op deze manier", zegt hij. “Het is indrukwekkend hoe dit schitterende gebouw is vernieuwd en als museum opengesteld wordt aan het publiek. Ik hou heel erg van deze stad." Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) overhandigde Jambon een recent boek over de Brugse geschiedenis. “Het is een leidraad voor onze stadsgidsen en ook onze gemeenteraadsleden kregen het al cadeau. Dit boek is een must voor iedereen die houdt van Brugge.” Als afsluiter van zijn bezoek degusteerde Jambon nog een Brugse Zot.