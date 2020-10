Vlaams Belang wil extra gemeenteraad over toekomst voetbal in Brugge Bart Huysentruyt

08 oktober 2020

08 oktober 2020 12u50 Brugge Oppositiepartij Vlaams Belang wil nog deze maand een extra gemeenteraad over de toekomst van het voetbal in Brugge. Het arrest van de Raad van State rond de Blankenbergse Steenweg veroorzaakt onzekerheid bij Club en Cercle.

“Wij willen duidelijkheid over welke stappen er nu ondernomen moeten worden om oplossingen te zoeken”, zegt fractieleider Stefaan Sintobin. “Wij zijn van oordeel dat ook alle supporters en Bruggelingen hier recht op hebben. We kunnen niet enkele weken wachten tot de eerstvolgende gemeenteraad om het politieke debat te voeren. Vandaar mijn voorstel om zo snel mogelijk een extra gemeenteraad te organiseren en een actualiteitsdebat over het stadiondossier. Ik verwacht dat alle fracties dit voorstel zullen steunen.”