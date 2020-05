Vlaams Belang verzet zich tegen komst Medi-Market op Markt: “Oneerlijke concurrentie” Bart Huysentruyt

30 mei 2020

10u48 0 Brugge Vlaams Belang Brugge verzet zich tegen de komst van Medi-Market in het oude postgebouw op de Markt.

Volgens fractieleider Stefaan Sintobin leidt de komst van de parafarmacieketen tot oneerlijke concurrentie met niet alleen de zelfstandige apotheken in de buurt, maar ook met apotheken in heel Brugge. “En net zoals dit het geval was met Sissy-Boy op de Markt en McDonalds in de Steentstraat vinden we dat een dergelijke zaak niet thuishoort in een historisch en beschermd monument”, zegt Sintobin. “Dit gaat trouwens volledig in tegen de visie die de centrummanager heeft neergeschreven in het recente ‘retail- en horeca plan’, dat op de laatste gemeenteraad werd goedgekeurd.”

Andere vestigingen van Medi-Market in West-Vlaanderen bevinden zich volgens Vlaams Belang langs grote invalswegen of in een winkelcentrum, in Brugge daarentegen zou dat pal in het centrum zijn. “Ik roep hem dan ook op om alle juridische middelen uit te putten om de komst van Medi-Market naar het oude postgebouw te verhinderen. Ikzelf zal mij, als parlementslid informeren over de mogelijkheden om in het verzet te gaan tegen de komst van Medi-Market en lokaal start ik misschien wel een petitieactie op om het stadsbestuur onder druk te zetten. We zijn in ieder geval, als partij al een campagne op sociale media opgestart. En verder heb ik over dit dossier ook al een interpellatie ingediend voor de volgende gemeenteraad.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) is het erg moeilijk voor een stad om in te grijpen. “Ook bij McDonald’s en Kruidvat konden we als stad weinig inbrengen.”