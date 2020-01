Vlaams Belang steunt nieuw stadionplan: “Nu alleen hopen dat er geen vertragingsmanoeuvres volgen” Bart Huysentruyt

10 januari 2020

16u06 0 Brugge Alle Brugse oppositiepartijen lijken positief te staan tegenover de nieuwe stadionplannen van Club Brugge. Ook Vlaams Belang zal het nieuwe dossier steunen.

“Het is hoogdringend dat Club Brugge in een nieuwe voetbaltempel kan spelen”, zegt raadslid Stefaan Sintobin. “Club is een echte ambassadeur voor Brugge en moet moderne faciliteiten krijgen om te voetballen. Ook de keuze van de Blankenbergse Steenweg steunden we, maar het is jammer dat die procedures zo lang duren. Het is wat afwachten of er geen vertragingsmanoeuvres komen voor dit nieuwe voorstel, maar als fractie zullen wij Club Brugge niks in de weg leggen.”

Alle nieuws, reacties en achtergrond over deze onverwachte wending in het Brugse stadiondossier vind je op www.hln.be/dossier/clubstadion