Viva Sara is overgenomen en verandert in Kaffee Kamiel: “Hip en trendy in het Zilverpand” Thomas Renier (31) en Alexia Quintens (30) baten ook al Matin Midi uit Bart Huysentruyt

25 november 2019

18u14 0 Brugge Waar onlangs Viva Sara Kaffee in het Zilverpand de deuren sloot, opent op maandag 16 december Kaffee Kamiel. “We waren op zoek naar een nieuwe uitdaging en vonden die naast onze deur”, zeggen Thomas Renier (31) en Alexia Quintens (30), die iets verderop ook brasserie Matin Midi uitbaten. De keuken van Matin Midi is eerder klassiek, die van Kaffee Kamiel wordt hip en trendy.

Het roemloze einde van het Viva Sara Kaffee vond vorige maand plaats. Plots bleven de deuren er gesloten, na een onverwacht faillissement van de franchisenemer van de Kortrijkse koffiezaak. Nochtans was Viva Sara in het Zilverpand een succes en vonden steeds meer klanten hun weg naar de koffie- en lunchzaak. De zoektocht naar een nieuwe franchisenemer werd geen succes en dus sloot Viva Sara haar Brugse vestiging voorgoed.

‘Mijn Restaurant’

Lang blijft het pand evenwel niet leegstaan, want op maandag 16 december opent Kaffee Kamiel, een tweede zaak voor Thomas Renier en Alexia Quintens uit Brugge. Thomas en Alexia kan je nog kennen van het VTM-programma ‘Mijn Restaurant’, waarin het koppel in 2015 te zien was. Niet veel later stapten ze samen in de zaak van Thomas’ mama en zus: brasserie Matin Midi in het Zilverpand. “Een beslissing die we ons nooit beklaagd hebben”, vertelt Alexia. “We doen daar al 4,5 jaar heel hard ons best om de klanten in de watten te leggen en we blijven dat voor alle duidelijkheid ook voortdoen.”

American pancakes

Maar het koppel zocht en vond een uitdaging voor een nieuw concept. “En dat meteen naast onze deur”, zegt Thomas. “Dit was een kans die we niet wilden laten liggen.” Terwijl de keuken van Matin Midi eerder klassiek is, wil het koppel in Kaffee Kamiel, genoemd naar hun zoontje van zeven maanden, meer hippe en trendy gerechten serveren. “Hier zal je geen pannenkoeken, wafels of slaatjes met geitenkaas op de kaart vinden”, zegt Alexia. “Wel worden we een all-day-eetzaak, waar je terecht kan voor ontbijt, lunch en tearoom. Verwacht je aan smoothie balls, American pancakes, French toast, eggs benedict, maar ook verse cake, belegde boterhammen en slaatjes. Bij de lunch gaan we voor volwaardige gerechten.” In de keuken staat de stiefpapa van Thomas in de potten te roeren. Dat deed hij eerder in De Pottekijker in de Ezelstraat.

Pop-upshop

Tot aan de opening op 16 december is er evenwel nog wat werk in de zaak. “We zullen alles wat opfrissen en onze eigen toets geven”, zegt het koppel. “Het is een prachtig, groot pand, met ook een schitterend terras. We vonden het hier vroeger wat koeltjes. We willen er een beetje meer kleur en ziel insteken." Ook het bijhorend winkeltje zal tot Kaffee Kamiel behoren. Daar willen de twee een pop-upshop van maken, waar interieurspullen gelinkt aan koken verkocht worden.

Kaffee Kamiel hanteert dezelfde openingsuren als Matin Midi: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag telkens van 8.30 tot 17 uur. Op donderdag, zondag en feestdagen is de zaak gesloten. Tijdens schoolvakanties kan je er ook op donderdag terecht.