Vissersfolklore, bier en lopen voor het goede doel: dit zijn onze tips voor het weekend

30 mei 2019

12u23 0

BLANKENBERGE: Havenfeesten

In Blankenberge zijn er dit weekend havenfeesten. Op vrijdag- en zaterdagnamiddag staan er verschillende optredens van folk- en shantykoren uit binnen- en buitenland op het programma. Op zes podia kan je er in alle talen traditionele én moderne zeemansliederen beluisteren over het lange wachten, de drank , de terugkeer van de visser, het harde bestaan en over verboden en verloren liefdes. Op zondag is er traditiegetrouw de Vissersstoet. Een hoogtepunt en afsluiter van de vierdaagse. De stoet vertrekt om 15 uur aan de vuurtoren.

DE HAAN: Bierfestival

Het Bierfestival van Ho.Re.Ca. De Haan-Wenduine is een vaste waarde in het Astridpark. In samenwerking met het gemeentebestuur en Horeca Vlaanderen stellen twaalf brouwers op 1 juni hun gerstenat voor op de elfde editie van het Bierfestival in Wenduine. Om 11 uur opent het festival op feestelijke wijze. Rond 11.30 uur begint het petanquetornooi. Doorheen de dag kan je verschillende volkssporten spelen en om 15.30 uur staat de fameuze plateaukoers garant voor spektakel. Optredens zorgen voor de muzikale noot in het Wenduinse Astridpark, met De Breeee Veertiene van 11 tot 14 uur en Coverband Kate & Bonzo van 14 tot 18 uur.

OUDENBURG: Roderickroute

Dit jaar viert de ‘Roderick Kunstroute’ al zijn tiende editie. De route start en eindigt aan het cultuurcentrum Ipso Facto. Op een uitgestippeld parcours langs verschillende, interessante locaties stelt een veertigtal Oudenburgse kunstenaars samen met gastkunstenaars hun werken tentoon. Een geïllustreerd routeboekje met twee drankbonnen kost 10 euro. Meteen kan je deelnemen aan de wedstrijd ‘Win je favoriete kunstwerk’, ideaal voor een daguitstap met de fiets. Je kan de route volgen van donderdag 30 mei tot zondag 2 juni.

BRUGGE: BK marathon Skeeleren

Op 2 juni organiseert Inline Team Brugse Skeelerclub het BK Skeeleren Marathon voor seniores, liefhebbers, jeugd en cadetten. De jongere categorieën krijgen in een eigen jongerenwedstrijd een kortere afstand voorgeschoteld. Van 13 tot 17 uur geven de beste skeeleratleten uit België elkaar dan partij op een afgesloten stratenparcours van ongeveer 4,5 kilometer. De start en aankomst bevinden zich in de Doornstraat.

KOKSIJDE: Levensloop

De zesde editie van Levensloop vindt dit weekend plaats in het sportpark van Koksijde. Het evenement start zaterdag 1 juni om 15 uur en eindigt 24 uur later. Tientallen teams zetten zich in om extra geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. De Harmonie van de Brandweer zal de openingsceremonie feestelijk opluisteren. Om 22 uur vindt de kaarsenceremonie plaats. Hét moment om mensen te herdenken die de strijd tegen kanker hebben verloren. The Gate zorgt er zaterdagnacht met stevige rock- en pop voor dat de spieren niet verslappen. Koksijdse dj’s staan de hele nacht op het podium en op zondag gaat het gewoon verder. Jong El Fuerte zal Levensloop om 15 uur muzikaal afsluiten.