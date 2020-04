Vijftig kans- en thuislozen krijgen maaltijd van pastoor Antoon: “Ik kan deze mensen niet aan hun lot overlaten” Bart Huysentruyt

09 april 2020

18u22 4 Brugge Dak- en kanslozen kunnen momenteel niet terecht in sociaal restaurant Poverello door de coronamaatregelen. Pastoor Antoon Vandeputte deelt daarom met Open Balie maaltijden uit voor 1 euro. “De dankbaarheid van de mensen is groot. Dat stimuleert ons om verder te gaan”, zegt hij.

Niet alleen de vele gekende horecazaken in Brugge sloten verplicht de deuren, van zodra de lockdown een feit werd. Ook het sociaal restaurant van Poverello in hartje Brugge moest dicht. In dat restaurant komen dagelijks vele tientallen mensen van een maaltijd aan één euro genieten. “Er moest een oplossing gevonden worden voor deze groep”, zegt priester Antoon Vandeputte. “Samen met de mensen van Open Balie (de welzijnsschakel van de pastorale eenheid, nvdr.) hebben we die gevonden. Elke voormiddag van maandag tot en met zaterdag staan we in het Meersenhuis in de Oostmeers van 11 uur tot 12 uur klaar met een afhaalmaaltijd aan de keuken aan dezelfde voorwaarden als bij de normale Poverellowerking.”

Social distancing

Dat het initiatief meer dan nodig is, bewijst de toeloop van mensen. Op donderdag kwamen 51 mensen langs. “Sommigen nemen hun diepvriesmaaltijd koud mee”, zegt Vandeputte. “Anderen, voornamelijk daklozen, laten de maaltijd ter plaatse opwarmen in een microgolfoven. We zorgen er uiteraard voor dat alle social distancing-regels hier gerespecteerd worden, zowel voor mensen die in de rij wachten als voor mensen die hun maaltijd hier opeten. Dagelijks komt een grote groep mensen langs en we zien er ook steeds meer die zelfs deze maaltijd amper of niet kunnen betalen.”

Veel dankbaarheid

Hij geeft er een schrijnend voorbeeld bij: “Een moeder die zelf vrijwilligerswerk doet en twee kadetten van zonen heeft, vraagt of ze tot het einde van de maand steun kan krijgen, want met haar uitkering komt ze niet rond.” Tijdens deze lockdown varieert het aantal geïnteresseerden van 40 tot 80. Zolang de crisis duurt, blijft Open Balie 6 op 7 dagen open. Op zaterdag geven de vrijwilligers aan de geïnteresseerden 2 maaltijden mee. “De dankbaarheid van de mensen is groot en stimuleert de vrijwilligers om hiermee verder te gaan. Er wordt zelfs muziek gespeeld.”

Meer solidariteit

Priester Antoon Vandeputte merkt dat de solidariteit is toegenomen, dat veel mensen de meest kwetsbaren willen helpen. “We beschikken voor deze actie over 12 vrijwilligers die kunnen rekenen op nog eens 6 die klaar staan om in te springen. Zo vervangt Pepijn zijn oma Herlinde, die normaal mensen kwam bedienen. De carrièrejacht is stilgevallen, er is tijd voor bekering, we leven veel intenser met onze naasten. We gaan nu door een diep dal, maar ik geloof dat we er uiteindelijk als maatschappij sterker zullen uitkomen zodat hopelijk niemand meer uit de boot valt.”

Je kan Open Balie steunen door een gift over te schrijven op rekeningnummer BE 26 7310 4299 5829.