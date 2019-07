Vijftig kandidates voor Miss België 2020 proeven van Brugge Bart Huysentruyt

18u14 0 Brugge Voor de zevende zomer op rij ontving Brugge een vijftigtal Vlaamse provinciale kandidates voor Miss België 2020.

Ook de regerende Miss België, Elena Castro Suarez, was aanwezig. “We zijn er opnieuw in geslaagd om een schitterend programma uit te werken dat volledig gratis is", zegt Filip Vanden Berghe, de hoofdredacteur van missenwebsite Missitems. “We kunnen rekenen op de bereidwillige medewerking van diverse Brugse handelszaken, Historium, Bourgogne des Flandres en het Frietmuseum. Tijdens de uitgebreide wandeling krijgen de meisjes uitleg over de talrijke bezienswaardigheden. We houden op diverse plaatsen in de binnenstad halt. Daar krijgen de meisjes een drankje of iets om te eten aangeboden. Het is voor hen een onvergetelijke kennismaking met het Venetië van het Noorden.”