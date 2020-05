Vijf verdachten in cel voor cannabisplantage langs Pathoekeweg: politie viel binnen middenin oogst Siebe De Voogt

26 mei 2020

13u32 0 Brugge Vijf Albanezen zitten in de cel voor hun betrokkenheid bij de cannabisplantage die vorige week werd opgerold langs de Pathoekeweg in Brugge. Het gaat wellicht om plukkers. De politie zou de loods binnengevallen zijn net op het moment dat de verdachten aan het oogsten waren.

De inval vond vorige week woensdag plaats in alle vroegte en werd uitgevoerd door het speciaal interventieteam van de politie. Het gerecht hield de bewuste loods in de schaduw van de voormalige Philips-gebouwen al langer in de gaten na enkele meldingen van buurtbewoners. Zij hadden in de buurt van de loods verdachte personen opgemerkt. Op basis van taps en observaties waren speurders ervan overtuigd dat zich binnen een cannabisplantage bevond. Het gebouw leent zich uitstekend voor criminele activiteiten, aangezien het zich situeert op een afgelegen terrein dat een stukje verwijderd is van de Pathoekeweg.

Het vermoeden van het gerecht bleek juist. Bij de inval zouden zo'n 2.500 plantjes zijn aangetroffen. Vijf Albanezen, die illegaal in het land verblijven, werden in de boeien geslagen. Ze zouden net aan het oogsten geweest zijn. Vermoedelijk gaat het dan ook allemaal om plukkers. Het vijftal werd meteen aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter en verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand.