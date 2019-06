Vijf verdachten blijven vast in kader van drugsonderzoek: mannen werden in verleden al veroordeeld Siebe De Voogt

28 juni 2019

16u31 0 Brugge De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van vijf mannen met een maand verlengd in een onderzoek naar de handel van heroïne en speed. De verdachten zijn allen gekend in het drugsmilieu.

De lokale recherche van de lokale politie Brugge voerde eerder deze week verschillende huiszoekingen uit. Met de bijstand van het Cobra-team werden in totaal zeven verdachten in de boeien geslagen. Sommigen van hen werden gewoon van straat geplukt. Uiteindelijk besliste de onderzoeksrechter om vijf mannen aan te houden. Ze blijken allemaal gekend te zijn in het drugsmilieu en liepen in het verleden al tal van veroordelingen op. D.E. (35) kreeg op 14 maart dit jaar nog twee jaar cel voor de verkoop van speed, heroïne en cannabis. Hij kwam kort na het vonnis vrij, maar zit nu opnieuw achter de tralies. Bruggeling K.D. (50) werd op 1 juni 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar voor zijn betrokkenheid bij een drugsdode en D.L. (47) kreeg diezelfde zomer dan weer 37 maanden cel voor drugsverkoop. De mannen verschenen vrijdagmorgen samen met de twee andere verdachten voor de raadkamer. Die besliste hun aanhouding te verlengen met een maand.