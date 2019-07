Vijf studenten baten in Brugge zomerbar Visart uit: “Wat moesten we anders deze vakantie doen?” Oorspronkelijk geen bar in Graaf Visartpark, maar studenten krijgen het toch voor elkaar Bart Huysentruyt

15 juli 2019

17u09 2 Brugge Vijf Brugse studenten baten sinds maandag Bar Visart in het Graaf Visartpark uit. Het zag ernaar uit dat er dit jaar geen pop-upbar zou komen in het park, maar de jongemannen sloegen de handen in elkaar en kregen het voor elkaar. “Wat moesten we deze zomer anders doen?", knipogen ze.

De vijf studenten zijn Toon D’haene, Jelle Cattrysse, Emmanuel De Vestele, Thomas De Rous en Bruno Gheysens. Ze kennen elkaar al van de kleuterschool, zijn 22 jaar en komen allemaal uit de Brugse wijk Christus-Koning. “Jaarlijks wordt er in het Graaf Visartpark een pop-upbar opengehouden door het plaatselijke buurtcomité”, vertelt Bruno Gheysens. “We hadden via-via vernomen dat het vorig jaar de laatste keer was. Aangezien wij een project zochten waar wij ons voluit voor konden engageren, speelden wij met de gedachte om de bar zelf uit te baten.”

Speelplein

Ze zaten samen met Joost Ramaut van het buurtcomité. Die zag de komst van de bar helemaal zitten. “Het zou echt jammer zijn als er deze zomer niks te beleven was in het park”, vult Jelle Cattrysse aan. “We kwamen hier de voorbije jaren ook graag. En het wemelt hier van de ouders met hun kinderen. Het speelplein spreekt enorm aan en dan is het leuk als daar een drankje bijhoort. Op drukke dagen zit het hier stampvol.”

Ervaring

De jongeren zijn niet afgeschrikt door het vele werk en de administratie die bij Bar Visart komen kijken. “We zijn heel enthousiast en hebben ook zin om onze handen uit de mouwen te steken, aangezien we heel juli en augustus vrij hebben. Wat zouden we anders doen?", knipogen ze. Jelle, Toon, Emmanuel en Thomas zijn al jarenlang actief binnen scouts Sint-Hubertus in Sint-Andries en organiseren jaarlijks de 1 Euro Fuif, die meer dan 700 aanwezigen aantrekt. Daarnaast organiseren ze nog tal van evenementen, zoals een lenteontbijt en een herfstwandeltocht. Ook zijn ze volledig verantwoordelijk voor het uitbaten van de bar op het jaarlijkse Wacko op de Burg. “Ik ben jaren actief geweest binnen het praesidium van de Brugse Universitaire Kring, een studentenvereniging voor en door Brugse studenten in Gent", zegt Bruno Gheysens. “Ik was hoofdorganisator van het Groot Brugs Galabal dat in april plaatsvond in De Blauwe Reiger. We hebben dus echt wel wat ervaring.”

Brouwerij De Halve Maan

Op de kaart van Bar Visart staan verscheidene soorten drankjes en een paar versnaperingen. “Voor de wijn werken we samen met El Vino, voor de koffie met Paul Persyn en voor de ijsjes met bakkerij Lucas. Brouwerij De Halve Maan leverde de 100 stoelen en parasols. We werken dus samen met heel wat Brugse handelaars.”

Bar Visart is elke weekdag geopend tussen 14 en 18 uur, tijdens weekends tussen 14 en 20 uur. Op vrijdag is er afterworkparty met drankjes aan gereduceerde prijzen.