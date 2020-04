Vijf spelers van Club Brugge hebben videoboodschap voor zorgpersoneel AZ Sint-Jan: “Bluvn goan!” Bart Huysentruyt

23 april 2020

07u37 4 Brugge Vijf spelers van Club Brugge hebben een videoboodschap ingesproken voor het personeel van het AZ Sint-Jan in Brugge. In een filmpje van twee minuten spreken ze hun dank uit voor het werk van de hulpverleners.

Hans Vanaken, Mats Rits, Ruud Vormer, Siebe Schrijvers en Simon Mignolet spraken elk apart vanuit hun kot bemoedigende woorden uit. “Jullie staan in de frontlinie", zegt Mats Rits. “Ik apprecieer het enorm. Blijf volhouden.” Ook Hans Vanaken moedigt het personeel aan. “Doe zo verder. Jullie leveren prachtig werk.” Ruud Vormer maakt het van dichtbij mee, want zijn vrouw Roos werkt in het Maria Middelares ziekenhuis in Gent: “Heel veel respect voor wat jullie doen", zegt hij. “Ik denk aan jullie.” Siebe Schrijvers omschrijft de zorgverleners als echte helden en doelman Simon Mignolet gebruikt de bekende Club-slogan als oppepper: “Bluvn goan!”

Enkele weken geleden kreeg het AZ Sint-Jan ook al bemoedigende woorden van de acteurs van de Eén-serie Zie Mij Graag.