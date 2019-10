Vijf shoppers krijgen 1.000 euro tijdens Brugse najaarsbraderie Bart Huysentruyt

17 oktober 2019

17u17 0 Brugge In Brugge is tijdens een trekking bepaald wie de vijf winnaars zijn van 1.000 euro aankoopbonnen. Bezoekers aan de najaarsbraderie konden deelnemen.

Het koopweekend vond plaats tussen 4 en 7 oktober. Voor het eerst organiseert het Brugs Handelscentrum een ‘all in-wedstrijd’ waarbij vijf keer 1.000 euro aankoopbonnen in Brugge gewonnen kon worden. De vijf winnaars zijn: Isabelle Bostyn, Katrien Verhamme en Leen Doginont uit Brugge, Cecile Claeysens uit Hertsberge en Marianne Vandenberghe uit Koksijde. Zij gingen onder andere shoppen en of genieten bij De Witte Pelikaan, Tutti Sensi, Brooklyn, Jerry’s Cigar Bar en Scapa in Brugge.