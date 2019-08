Exclusief voor abonnees Vijf jaar geleden hier aangekomen als oorlogsvluchteling, nu tekent Igor (83) uit liefde voor Brugge Bart Huysentruyt

07 augustus 2019

19u33 0 Brugge Vanaf zaterdag 17 tot zaterdag 31 augustus vindt in de Brugottahal in 't Brugse Vrije de kunstexpo van Oekraïens kunstenaar Igor Nicholaevich Musin plaats. De 83-jarige oorlogsvluchteling woont sinds vijf jaar in Brugge, nadat hij door de oorlog zijn land verliet. “Ik was zo onder de indruk van Brugge dat ik de stad ben beginnen tekenen”, zegt hij.

Igor Nicholaevich Musin woonde voordien in Donetsk in Oekraïne. Toen er oorlog en onlusten uitbraken, verliet hij zijn geboorteland en trok naar Brugge. “Mijn dochter Svetlana is hier twintig jaar geleden komen wonen. Ze is toen de liefde gevolgd”, zegt hij. Svetlana was kinderarts in Oekraïne, een diploma dat hier niet geldig bleek. Ze schoolde zich om tot verpleegster en geeft tegenwoordig les aan hogeschool Vives. De liefde strandde, maar Brugge heeft Svetlana nooit verlaten. Ze heeft één zoon: Alexander Van Maele. “Ze kwam naar Brugge toen de oorlog wel heel dichtbij kwam in Oekraïne”, zegt hij.

