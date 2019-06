Viertal voor rechter na zware slagen op Eiermarkt Jelle Houwen

18 juni 2019

Vier jongemannen riskeren een straf voor zwaar uitgaansgeweld op de Eiermarkt in Brugge op 25 november 2017. “De feiten werden gefilmd en geven dus een goed relaas weer van wat er zich afspeelde”, sprak de procureur. “We zien op de beelden hoe een van de slachtoffers op de Eiermarkt staat en opeens een vuistslag krijgt van K.H., die toen in de Ambiorix zat. Daarna kwamen de andere erbij staan en omsingelden ze het slachtoffer. Ook een tweede man deelde in de klappen, toebedeeld door M.V. Maar ook P.C. en vooral D.D. lieten zich niet onbetuigd. Die laatste bleef maar klappen en schoppen uitdelen, ook toen het slachtoffer al op de grond lag. Er werd ook met een terrasstoel naar het slachtoffer gegooid die er een gapende hoofdwonde aan overhield. De derde beklaagde heeft het zelfs nog gepresteerd om op 24 maart 2017, net toen hij een dag met penitentiair verlof was, een vuistslag uit te delen aan een toevallige passant.” De eerste drie beklaagden riskeren 6 maanden cel omdat ze al een strafblad hebben. De laatste man riskeert een straf met uitstel. Vonnis op 17 september.