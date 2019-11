Vierde leerjaar van basisschool Manitoba krijgt Heldentoer op bezoek Bart Huysentruyt

18 november 2019

09u56 0 Brugge In het kader van Rode Neuzendag is de Heldentoer van vzw Habbekrats langs geweest in basisschool Manitoba in Brugge.

De Heldentoer is een project dat voortvloeit uit de Rode Neuzen-initiatieven. Hiermee willen de school en de vzw Habbekrats het psychisch welbevinden van de leerlingen bevorderen. “Wij kozen als doelgroep het vierde leerjaar”, zegt directeur Valentina Vertriest. “Het is een echte tour, een rondtrekkend project voor scholen. De Heldentoer heeft twee kernwoorden: held en toer. Elk kind is een held en toer staat voor krachttoer. Het is een verhaal met opdrachten, uitdagingen, animatie, sport en spel, maar ook momenten van rust en stilte. Er is zelfs een psycholoog mee om acute problemen op te lossen.”