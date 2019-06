Vier zwarte gordels erbij voor Karateclub Brugge Bart Huysentruyt

17 juni 2019

08u45 0 Brugge Vier leden van Karateclub Brugge hebben met succes deelgenomen aan het federale bevorderingsexamen voor zwarte gordel in Sport Vlaanderen in Brugge.

Het zijn Carl Lambrecht, Peter Ackaert, Jurgen Couckuyt en Bart Dekoninck. Ze slaagden voor hun eerste Dan graad met felicitaties van de examencommissie. Vier zwarte gordels die samen slagen is uniek voor de club. Karateclub Brugge telt nu meer dan twintig actieve zwarte banden. Iedereen de belangstelling heeft voor karate kan vanaf 1 september deelnemen aan een vrijblijvende proefles bij Karateclub Brugge. Ze trainen in Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat.