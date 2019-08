Vier verdachten van verschillende inbraken in het Brugse gearresteerd na kilometerslange achtervolging Siebe De Voogt & Kristof Pieters

09 augustus 2019

17u03 0 Brugge Vier verdachten van verschillende inbraken in de streek rond Brugge zijn vrijdagmorgen opgepakt in het Oost-Vlaamse Kruibeke. De politie kon hen pas in de boeien slaan na een kilometerslange achtervolging. Het Brugse gerecht onderzoekt nu voor hoeveel feiten de verdachten precies in aanmerking komen. Zaterdag verschijnen ze voor de onderzoeksrechter.

Het viertal zakte in de nacht van donderdag op vrijdag af naar Brugge. Ze hadden duidelijk slechte bedoelingen, want zouden volgens het Brugse parket verdacht worden van verschillende inbraken in de regio. Veel details kan het gerecht voorlopig niet kwijt over de feiten. “Het onderzoek is volop lopende”, klinkt het in een korte mededeling.

Geseind

Zeker is dat de Ford met Franse nummerplaat en vier inzittenden vrijdagmorgen in alle vroegte werd gespot in de buurt van één van de inbraken. Het voertuig werd meteen geseind en een signalement werd verspreid onder alle politiediensten. In de loop van de ochtend werd de Ford opgemerkt ter hoogte van de E40 in Melle door een politiepatrouille. De agenten zetten meteen de achtervolging in en kregen even verderop bijstand van andere collega’s. De Franse wagen vluchtte via de E17 verder in de richting van Antwerpen. Nog meer politieploegen sloten zich daar aan bij de ziedende achtervolging. Bij de afrit van Haasdonk verlieten de verdachte inbrekers de snelweg.

Crash

Uiteindelijk verloor de bestuurder enkele kilometers verder de controle over zijn stuur. De vlucht eindigde op een zogenaamde “varkensrug”, die als scheiding was aangebracht tussen het fietspad en de rijbaan. De chauffeur reed over de betonnen afscheiding, waardoor een band van de Ford lek sloeg. De vier inzittenden konden op die manier geen kant meer op en werden ter plaatse ingerekend door de politie. Omdat de inbraken voorafgaand aan de achtervolging plaatsvonden in Brugge, zit het onderzoek bij het Brugse parket. Het labo ging alvast ter plaatse om in de vluchtwagen te zoeken naar sporen. Of de vier verdachten al werden verhoord over hun aandeel bij de feiten, is nog niet duidelijk. Het gerecht heeft daar na hun arrestatie 48 uren de tijd voor. Volgens het Brugse parket zullen de verdachten zaterdag voor de onderzoeksrechter worden geleid. Zij zal bepalen of het viertal aangehouden wordt, voorwaarden krijgt opgelegd of vrijgelaten wordt zonder meer.