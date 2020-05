Vier transmigranten vliegen zes maanden achter de tralies voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge Siebe De Voogt

27 mei 2020

15u47 0 Brugge Vier transmigranten hebben woensdagmorgen in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 6 maanden gekregen voor het binnendringen van de haven in Zeebrugge. Ze moeten elk ook 800 euro boete betalen.

De beklaagden waren afkomstig uit Algerije, Libië en Eritrea en verklaarden zelf tussen 19 en 32 jaar oud te zijn. Zoals zo veel lotgenoten probeerden ze tussen 28 januari en 7 maart dit jaar om via de haven van Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk te geraken. De politie kon hen echter klissen en sloeg het viertal in de boeien op de terreinen van P&O Ferries of C.RO Ports. Ze kregen na verhoor een bevel om het grondgebied te verlaten, maar moesten zich woensdagmorgen wel nog voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden. Drie van hen lieten zich op hun proces vertegenwoordigen door een advocaat. Een vierde kwam niet opdagen. De rechter legde hen allemaal 6 maanden cel op en 800 euro boete.