Vier strandrolstoelen brengen mindermobielen tot aan de zee Bart Huysentruyt

04 juli 2019

13u22 0 Brugge Vier strandrolstoelen, een strandrollator en een rolstoel waarmee je tot aan de zee rijdt brengen deze zomer mensen met een beperking tot aan het strand. Het OCMW van Brugge en het stadsbestuur willen zo iedereen tot aan de verre zee in Zeebrugge brengen.

Het zijn jobstudenten die de mensen vervoeren. “We maken werk van toegankelijkheid voor mensen met een beperking", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Zij moeten ongehinderd kunnen genieten van het leven in de stad en aan zee. Daarom ook werven we een toegankelijkheidsambtenaar aan en hebben we ingrepen gedaan op 't Zand en achter het station.” De hulpmiddelen staan gratis ter beschikking van mensen die het nodig hebben. “Dit plan past ook in ons ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’-project, om mensen uit hun sociaal isolement te halen.”