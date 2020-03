Vier mensensmokkelaars gearresteerd nadat tien Vietnamezen worden aangetroffen tussen lading autobanden Siebe De Voogt

09u50 0 Brugge Het Belgische gerecht heeft samen met de Britse politiediensten vier mensensmokkelaars opgepakt. De arrestaties kwamen er nadat deze week in Gentbrugge tien Vietnamezen werden ontdekt tussen een lading autobanden. “Dergelijk transport is levensgevaarlijk”, stelt het Brugse parket.

De Belgische en Britse politiediensten merkten recent verschillende verdachte transporten op tussen de haven van Zeebrugge en het Britse Purfleet. Ze zetten daarom een samenwerking op poten tussen de Belgische scheepvaartpolitie, het team mensensmokkel van de FGP West-Vlaanderen en aan Britse zijde de Nationale Crime Agency.

Levensgevaarlijk

Woensdagnacht kregen de politiediensten lucht van een nieuw verdacht transport, waarbij een trailer met transmigranten zou overgebracht worden naar het Verenigd Koninkrijk via de haven van Zeebrugge. Speurders van de FGP West-Vlaanderen kregen de vrachtwagen in het vizier in Oost-Vlaanderen en hield hem samen met leden van de federale wegpolitie staande op de snelwegparking langs de E17 in Gentbrugge. Tussen een lading autobanden werden tien Vietnamezen ontdekt, waaronder acht minderjarigen. De vrachtwagenchauffeur, een 63-jarige Brit, werd in de boeien geslagen en aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. In het Verenigd Koninkrijk werden nog eens drie verdachten gearresteerd die deel zouden uitmaken van dezelfde organisatie. De tien transmigranten werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

Volgens het Brugse parket zijn dergelijke transporten levensgevaarlijk. “De tien personen waren helemaal achteraan de trailer verstopt tussen gestapelde autobanden", zegt procureur Frank Demeester. “Indien de vrachtwagen bruuske bewegingen had gemaakt of in een ongeval was terechtgekomen, was de kans niet onbestaande dat er slachtoffers waren gevallen. De Britse chauffeur zal zich alvast voor de Brugse correctionele rechtbank mogen verantwoorden.”