Vier maanden na verwoestende brand opent familierestaurant ’t Lammetje opnieuw de deuren: “Alles was vernield, van de vloer tot elk lepeltje” Mathias Mariën

26 augustus 2019

13u10 1 Brugge Vier maanden nadat een verwoestende brand het familierestaurant ’t Lammetje compleet in de as legde, openen de zaakvoerders opnieuw de deuren. Momenteel wordt in de zaak de laatste hand gelegd aan het interieur. “We hebben letterlijk alles moeten vernieuwen. Er bleef geen lepeltje over. Zelfs de vloer moest helemaal uitgebroken worden", zegt zaakvoerder Kened Tetaj.

“Wat er die nacht precies is gebeurd, zullen we nooit weten. De enige zekerheid die we hebben, is dat de brand onopzettelijk ontstond. Maar voor de rest blijven alleen vraagtekens over.” Kened Tetaj is duidelijk nog steeds onder de indruk van de vlammenzee die in de nacht van 2 op 3 mei het familierestaurant verwoestte. Binnenin bleef enkel roet en as over. Bij de brand deelden ook het café en de tabakszaak ernaast in de brokken, al bleef de schade daar uiteindelijk beperkt dankzij het snelle optreden van de brandweer. Vandaag, nog geen vier maanden later, is ‘t Lammetje in de Braambergstraat bijna weer klaar voor opening. “We hebben enorm hard gewerkt. We kunnen enkel hopen dat de klanten de weg snel terugvinden", getuigt Kened.

Alles nieuw

Concreet hoopt de familie op 3 september opnieuw klanten te kunnen ontvangen. “Ons grote geluk is dat we drie dagen na de verwoestende brand al konden starten met de heropbouw. Al was dat tegelijk een zeer zwaar moment. Werkelijk niks konden we recupereren. Niet één lepeltje... Zelfs de vloer was volledig kapot.” Niet alleen emotioneel, ook financieel betekende de brand een serieuze domper. Vier familieleden runnen samen het restaurant en zitten daardoor al vier maanden zonder inkomen. “Voor ons betekent het dan ook héél veel dat ‘t Lammetje opnieuw de deuren kan openen. We zien dit als een compleet nieuwe start”, aldus Kened. Vaste klanten zullen het interieur van vroeger wel nog herkennen, maar tegelijk is er heel wat veranderd. “Kan ook niet anders”, zeggen de uitbaters. “Van de vloer tot de muren tot de tapinstallatie: alles is nieuw.” De familie trok zich de voorbije maanden wel op aan de honderden steunbetuigingen die ze naar eigen zeggen kregen. “Vooral de klanten die laten weten dat ze zeker zullen terugkomen bij de heropening, geven ons een extra boost", zegt Tetaj.

Laatste loodjes

Wie dezer dagen het restaurant binnenstapt, kan amper geloven dat begin mei alles nog verwoest was. “Ja, het is een enorm verschil”, glimlacht Kened. “De laatste week voor de opening moeten we nog de laatste hand leggen aan de inrichting. Momenteel zijn we bezig met het installeren van de tapinstallatie. Later deze week volgt de rest van het meubilair. Maar euhm, mensen mogen gerust al bellen om te reserveren hoor", besluit de zaakvoerder met een knipoog. Wie zin heeft om te gaan eten in het vernieuwd ‘t Lammetje kan reserveren via 050/34.30.95 of gewoon het restaurant binnenstappen.