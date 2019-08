Exclusief voor abonnees Vier maanden na verwoestende brand heropent familierestaurant ’t Lammetje: “Alles was vernield, van de vloer tot elk lepeltje” Mathias Mariën

26 augustus 2019

13u10 1 Brugge Vier maanden nadat een verwoestende brand het familierestaurant ’t Lammetje compleet in de as legde, openen de zaakvoerders opnieuw de deuren. Momenteel wordt in de zaak de laatste hand gelegd aan het interieur. “We hebben letterlijk alles moeten vernieuwen. Er bleef geen lepeltje over. Zelfs de vloer moest helemaal uitgebroken worden", zegt zaakvoerder Kened Tetaj.

“Wat er die nacht precies is gebeurd, zullen we nooit weten. De enige zekerheid die we hebben, is dat de brand onopzettelijk ontstond. Maar voor de rest blijven alleen vraagtekens over.” Kened Tetaj is duidelijk nog steeds onder de indruk van de vlammenzee die in de nacht van 2 op 3 mei het familierestaurant verwoestte. Binnenin bleef enkel roet en as over. Bij de brand deelden ook het café en de tabakszaak ernaast in de brokken, al bleef de schade daar uiteindelijk beperkt dankzij het snelle optreden van de brandweer. Vandaag, nog geen vier maanden later, is ‘t Lammetje in de Braambergstraat bijna weer klaar voor opening. “We hebben enorm hard gewerkt. We kunnen enkel hopen dat de klanten de weg snel terugvinden", getuigt Kened.

