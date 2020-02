Vier leefgroepen, therapeuten en administratie krijgen stek in nieuw gebouw van De Berkjes Bart Huysentruyt

15u02 0 Brugge In Sint-Michiels is de symbolische eerste steen gelegd van een nieuwbouw voor de school De Berkjes, dat behoort tot De Kade. Zij staan in voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Na bijna zestig jaar in de gekende gebouwen op campus De Berkjes was het tijd voor vernieuwing.

De aannemer is al volop bezig met de bouw van de nieuwe units. Het nieuwe gebouw zou tegen de herfst van volgend jaar in gebruik genomen worden. Voor vier leefgroepen, therapeuten en administratie wordt dit hun nieuwe stek. “We kozen resoluut voor een vervangingsnieuwbouw die er niet uitziet als een instituut maar eerder als een woonerf”, zegt directeur Paul Bulckaert. “Huiselijke, gezellige ruimtes, een plek in het groen waar geleefd en gespeeld mag worden. Duurzaamheid, energievriendelijk en met respect voor omgeving en natuur werden als bouwstenen in de wedstrijdoproep meegenomen. Het ontwerp van architectenbureau Gino Debruyne gaf aan onze wensen vorm en volgt sinds 2015 het project nauwgezet op. Bouwbedrijf Mevaco staat in voor de realisatie ervan.”