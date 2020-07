Vier keer bezoekt Jan Van Eyck het Historium in Brugge: attractie laat 52 ‘Van Eycks’ gratis binnen Bart Huysentruyt

11 juli 2020

18u28 0 Brugge Het Historium, de attractie op de Markt in Brugge die je terug katapulteert naar de Gouden Eeuw, liet zaterdag 52 Van Eycks uit het hele land gratis binnen.

“Toen we onze zoektocht gestart zijn, hadden we het niet gedacht, maar we zijn hier vandaag samen met Van Eycks uit Londerzeel, Neufchâteau, Tielt, Brasschaat, Ekeren, Berchem, Ichtegem, Kortemark, Aarschot en Bièvre. Er zitten zelfs vier Jan Van Eycks tussen”, zegt Stijn Bonne van Historium. Het Historium schenkt veel aandacht van het werk van Van Eyck. Jan van Eyck is een waar icoon, bekend omdat hij de olie-verfschilderkunst perfectioneerde. Hij drukte meer dan zijn stempel op het Brugge van 1435. Van Eyck werd geboren in Maaseik en kwam in 1429 naar Brugge, waar hij ook verbleef tot zijn dood in 1441.