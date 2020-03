VIDEO. Studenten Film maken video’s met tips voor ouderen en gezinnen Bart Huysentruyt

21 maart 2020

10u47 0 Brugge Imhotep Vandeputte (16) en zijn klasgenoten van de filmopleiding aan de Stedelijke Academie in Brugge, maken kortfilmpjes om mensen op te beuren en tips te geven.

“Nu de scholen toch gesloten zijn, hebben we het initiatief genomen om wat leuke video’s te maken om oudere mensen op te beuren, maar ook gezinnen met kinderen te amuseren. We maken een paar episodes”, zegt Imhotep Vandeputte. De eerste video gaat over een klasgenoot die boodschappen gaat doen voor iemand in nood, en er een kort gesprek mee voert. De tweede video toont een jong werkend koppel met een kindje van zes jaar waar ze geen babysit voor vinden. Een klasgenoot geeft dan maar bijlessen rekenen en lezen. “We hopen om de drie dagen iets nieuws te brengen met tips hoe je mensen kan helpen", zegt de student.