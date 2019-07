VIDEO. Romantischer wordt een aanzoek niet: Wouter vraagt zijn Laura ten huwelijk in hartje Brugge met middeleeuws toneelstuk Mathias Mariën

15 juli 2019

10u46 2 Brugge Over romantiek gesproken: Wouter De Witte vroeg zijn vriendin Laura Descheemaeker zondagmiddag ten huwelijk in hartje Brugge verkleed als ridder én tijdens een middeleeuws toneelstuk.

Vriendin en familie van het koppel zaten mee in het ‘complot’ en verrasten Laura compleet. De jonge vrouw was duidelijk onder de indruk van het hele gebeuren, maar zei - uiteraard - volmondig ‘ja’ op het aanzoek. Dat Wouter kosten noch moeite had gespaard om zijn toekomstige te verrassen, bewijst het toneelstuk dat hij in elkaar stak. Een 25-tal vrienden daagde op in in middeleeuwse kledij en maakten onderdeel uit van het aanzoek Op het einde kwamen de ouders van Laura ten tonele om het huwelijk officieel goed te keuren. Heel wat omstanders zagen het romantische aanzoek gebeuren en waren razend enthousiast. Eén van hen was Brugs schepen Nico Blontrock (CD&V), die een vriendin aan het gidsen was en het romantische aanzoek filmde toen hij toevallig passeerde.