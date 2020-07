VIDEO. Medewerkers maaltijdorganisatie Ruddersstove dansen corona-ellende weg Bart Huysentruyt

08 juli 2020

15u21 52 Brugge Het team van maaltijdzorgorganisatie Ruddersstove, de keukendiensten van OCMW Brugge, heeft voor een verrassing van formaat gezorgd. Zowat alle personeelsleden brachten een dansoptreden op de tonen van ‘Kom wat dichterbij’ van Gene Thomas, in de uitvoering van Regi ft. Jake Reese & OT.

De impact van het coronavirus blijft voelbaar bij alle maaltijdgebruikers van Ruddersstove thuis, maar ook in de Brugse woonzorgcentra van OCMW-vereniging Mintus. Met een frivole flashmob wilde het team van Ruddersstove alle senioren een hart onder de riem steken. Maar het is ook een ‘merci’ aan iedereen die tijdens de coronaperiode het beste van zichzelf heeft gegeven. In de eigen organisatie Ruddersstove moesten alle zeilen bijgezet worden en werd een enorme flexibiliteit verwacht, maar ook elders bij OCMW Brugge en zijn welzijnsverenigingen, en in de woonzorgcentra, toonden de mensen een grote weerbaarheid.

Wekenlang werd door de Ruddersstove-medewerkers na de werkuren gerepeteerd, en uiteindelijk werd de flashmob in twee takes opgenomen met vijf camera’s en een drone. Het resultaat lijkt op een heuse videoclip .