VIDEO. Massa volk tijdens openingsavond The Night Mathias Mariën

14 juni 2019

10u51 0 Brugge De opening van zomerbar The Night was een schot in de roos. Een massa volk kwam opdagen tijdens de eerste avond.

De uitbaters van de bekendste zomerbar uit de regio houden vast aan hun succesrecept en mikken op een breed publiek. De grootste verandering is een extra bar voor wijnen en bubbels. Donderdagavond ging de bar officieel open en dat zorgde meteen voor een stormloop. Verwacht wordt dat The Night de komende maanden opnieuw dé trekpleister in en rond Brugge zal worden. Tijdens de openingsavond gingen de drankjes en beats alvast vlotjes over de toonbank.