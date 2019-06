VIDEO. Marine blaast vliegtuigbom van 500 kilo op Sabine Van Damme

26 juni 2019

16u03 0 Brugge De Belgische en Nederlandse marine hebben zonet voor de kust van Zeebrugge een 500 kilo zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgeblazen.

De Noordzee ligt 75 jaar na het einde van die oorlog nog steeds vol springtuigen. De marine zorgt er met mijnenjagers voor dat vaarroutes en havengeulen toegankelijk blijven voor de scheepvaart. “Na het kapseizen van een containerschip vorig jaar voor de Nederlandse kust zijn bijna 400 containers overboord geslagen” zegt Carl Gillis, commandant divisie operaties van defensie. “De Nederlanders stuurden toen een sondageschip om die te lokaliseren. Dat schip detecteerde echter ook meer dan honderd ‘onbekende’ vormen op de zeebodem, die vliegtuigbommen of torpedo’s konden zijn, waarna de marine werd ingeschakeld om ze te identificeren. Deze 500 kilo zware vliegtuigbom lag in de havengeul richting Antwerpen en Gent. Daarom is hij verplaatst naar een ‘veiliger’ oord in de zee, en daar opgeblazen.”

In 2006 vielen in Nederland 3 doden toen een visserschip een bom bovenhaalde en er niet voorzichtig genoeg mee omsprong. Sindsdien werken de vissers en het Belgische en Nederlandse leger vlot samen. De vissers markeren de bommen die ze in hun netten boven halen en gooien ze terug. De marine komt daarna ter plaatse om ze te neutraliseren.