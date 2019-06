VIDEO. Grootschalige politiecontrole in Brugge: alle bestuurders moeten verplicht snelweg verlaten Mathias Mariën

14 juni 2019

04u45 0 Brugge In en rond Brugge vond donderdagavond een grootschalige verkeerscontrole plaats. Alle bestuurders die vanop de E403 Brugge binnenreden, moesten verplicht de snelweg verlaten voor een grondige controle.

Dat was zowel op alcohol, drugs, achterstallige accijnzen en BTW als eventuele transmigranten in vrachtwagens. Zo werd er zelfs een drone ingezet. 150 politiemensen namen aan de actie deel die tot 3 uur ‘s nachts duurde. Door de controle ontstond er rond middernacht wel een lange file, waardoor de politie op bepaalde momenten niet anders kon dan een deel van het verkeer toch te laten passeren om de veiligheid te garanderen. De politieactie was vooraf niet aangekondigd en ook bij het binnenrijden van de verplichte richting leek het eerst alsof er wegenwerken waren. “Op Brugs grondgebied was het bovendien een primeur dat een autosnelweg volledig werd afgesloten voor een controle”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. De resultaten worden later vandaag bekendgemaakt.