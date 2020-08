VIDEO. Deze leerkrachten hebben er zin in: basisschool Mozaïek zet schooljaar in met TikTok-filmpje Bart Huysentruyt

29 augustus 2020

12u50 0 Brugge Het leerkrachtenteam van basisschool Mozaïek uit Sint-Kruis bij Brugge zit niet verlegen om creatief en origineel uit de hoek te komen. Met een TikTok-filmpje zetten ze het nieuwe schooljaar in.



Zo gingen de TikTok filmpjes van gymjuf Justine tijdens de afgelopen coronamaanden Vlaanderen rond en werden ze maar liefst 45.000 keer bekeken. Om het nieuwe schooljaar op een originele manier te starten, sloeg het Mozaïekteam de handen in elkaar om leerlingen en ouders via een passend TikTok-filmpje warm te maken voor een nieuw warm, creatief en dynamisch schooljaar. Ze dansen daarbij op de tonen van de hit ‘Savage love’ van Jawsh 685 & Jason Derulo. Geniet vooral even mee.