VIDEO. Chocolatier Dominique Persoone verkoopt Trump-pralines met ‘javel’ Bart Huysentruyt

22 mei 2020

17u15 4 Brugge De Brugse chocolatier Dominique Persoone van The Chocolate Line lanceert met een ludiek filmpje zijn nieuwste praline ‘javel’. Hij verkleedt zich als de Amerikaanse president Donald Trump en herhaalt diens suggestie dat javel het coronavirus kan tegengaan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Natúúrlijk heeft Persoone geen echte javel in zijn praline verwerkt. “Het is melkchocolade met een ganache van goudsbloem, duindoornbes en honing”, verklapt hij. “Allemaal ontsmettende ingrediënten, maar uiteraard zonder bleekwater. Donald Trump was wel een inspiratie”, knipoogt Persoone, die de beeltenis van de president zelfs gebruikte op de pralines.

In het filmpje is zijn zoon Julius de opvallende figurant. De originele praline is in de winkels in Brugge en Antwerpen en online verkrijgbaar.