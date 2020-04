VIDEO. Brugse turnjuf stuurt haar leerlingen elke dag een filmpje: van traplopen tot zwemmen zonder zwembad Bart Huysentruyt

24 april 2020

13u41 17 Brugge Justine Desondre (32), de Brugse turnjuf van basisschool Mozaïek, stuurt haar leerlingen van twaalf klassen elke dag een sportief filmpje. Ze deelt een ludieke opdracht om de jongens en meisjes aan het bewegen te krijgen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op school staat juf Justine bekend om haar originele opdrachtjes en dat trekt ze sinds de lockdown ook online door. Op haar Instagram- en TikTok-pagina post ze al wekenlang elke dag een leuke beweegopdracht. Ze stuurt die filmpje ook door via de twaalf WhatsApp-groepjes van haar klassen in basisschool Mozaïek. “Ik probeer oefeningen te kiezen die iedereen thuis kan uitvoeren. Zo moesten ze al hoogspringen over een elastiek in de tuin of ritmisch traplopen. Tijdens de verkeersweek heb ik een fietsparcours uitgetekend in mijn tuin en er is ook soms turnroutine met koprol en handenstand.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er hoort ook telkens een leuk liedje bij. Bij haar opdracht van vrijdag toont de juf zelfs hoe je je zwemskills kan oefenen zonder over een zwembad te beschikken. “Ik krijg best veel filmpjes van leerlingen die het ook proberen", zegt ze. “Dat is leuk om te zien. Ik heb ook best nog wat ideetjes voor de komende week, al is het niet makkelijk om de filmpjes telkens te overtreffen.” Er zijn ook veel bloopers, zegt juf Justine. “Maar die hou ik voorlopig nog een beetje voor mezelf (lacht).”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.