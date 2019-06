VIDEO. Brugse jongeren zoeken verkoeling in kanaal, maar politie waarschuwt: “Levensgevaarlijk om tussen scheepvaart te zwemmen” Mathias Mariën

25 juni 2019

17u40 6 Brugge De Brugse politie heeft dinsdagmiddag verscheidene zwemmers, die verkoeling zochten, uit het kanaal Gent-Brugge gehaald. De jongeren waren zich schijnbaar van geen kwaad bewust en zeiden dat er van gevaar geen sprake is. “Maar omwille van de scheepvaart is dat wél het geval”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

De temperaturen liepen vlotjes boven de 30 graden en na het einde van hun examens waren heel wat jongeren duidelijk aan verfrissing toe. Zowel langs de Damse Vaart als het kanaal Gent-Brugge lieten heel wat tieners zich verleiden om in het water te springen. “Op eigen risico”, klonk het. Al beseften de meesten goed dat zwemmen in de open wateren eigenlijk strikt verboden is. Vooral in het kanaal zijn er extra gevaren door de aanwezigheid van scheepvaart. Een korte tijd langs de waterlijn leerde al dat twee meisjes recht in het vaarwater van een vrachtschip aan het keuvelen waren. Ze merkten het schip wel ruim op tijd op, maar het bewijst wel meteen de risico’s.

Plonzen in reien

Bij de politie van Brugge begrijpen ze dat jongeren verkoeling zoeken, maar moesten ze toch ‘spelbreker’ spelen. “We kregen telefoons van burgers, omdat ze ongerust waren over jongeren die in het kanaal zwommen”, bevestigt Lien Depoorter. “Zoals standaard halen onze patrouilles de zwemmers uit het water, waarna ze een waarschuwing krijgen en nogmaals worden gewezen op de gevaren. Vooral het kanaal is toch een gevaarlijke plaats. We zullen de jongeren daar blijven op wijzen.”

De politie vraagt nog even geduld te hebben tot de zwemzone langs de Coupure in Brugge geopend wordt. In juli en augustus is het daar tijdens afgesproken tijdstippen toegestaan te plonzen in de reien onder toezicht van redders.

Fietsersbrug

Zwemmers in het kanaal en de Damse Vaart zijn geen nieuw fenomeen. Vorig jaar al waarschuwde de Vlaamse Waterweg voor de gevaren. “Behalve de stroming zijn er nog valkuilen”, klonk het toen. “Denk maar aan de vele waterplanten op de bodem waar je kan vast komen te zitten. Bovendien is de bovenste laag van het water vaak warm, maar is het dieper heel wat kouder. Dus neen, het is zeker niet aan te raden of veilig om op die plaatsen te zwemmen.”

Langs het kanaal Gent-Brugge wordt bovendien van een metershoge fietsersbrug in het water gesprongen, wat alles nog wat riskanter maakt. Niet alleen door de sprong zelf, maar ook doordat er vaak op de rand van de brug wordt gemanoeuvreerd.

Binnenkort treden de GAS-boetes in voege en riskeren de zwemmers meer dan alleen een waarschuwing.