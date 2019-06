VIDEO. Brugse brouwerij wordt partner van Olympische atleten die moeilijk sponsors vinden met hun alcoholvrije ... ‘Sportzot’ Mathias Mariën

27 juni 2019

14u55 0 Brugge De Brugse brouwerij De Halve Maan zal de komende jaren verschillende atleten sponsoren met hun alcoholvrije ‘Sportzot’. Het merk zal zich vooral toeleggen op disciplines waar de nood aan sponsors hoog is. “We konden ook een wieler- of voetbalploeg sponsoren, maar dan spreken we over andere budgetten én zijn er al andere spelers op de markt. We zijn overtuigd dat dit de juiste keuze is. De samenwerking gaat verder dan enkel het financiële”, zegt Xavier Vanneste.

Wat hebben marathonloper Koen Naert, zwemmer Pieter Timmers, judoka Dirk Van Tichelt en roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys behalve hun olympische ambities gemeen? Op die vraag is sinds vandaag een antwoord. De vijf atleten gaan allen in zee met de De Halve Maan en laten zich sponsoren door de Sportzot, de alcoholvrije versie van de bekende Brugse Zot. “De steun bestaat uit een financiële én logistieke onderneming. Het is de bedoeling dat we de atleten zorgeloos laten focussen op hun sport”, duidt Xavier Vanneste. De link met de sportwereld is niet helemaal nieuw. Het bedrijf sponsort regelmatig grote en kleine sportevents.

Olympische Spelen

De brouwerij mikt in de eerste plaats op topatleten die actief zijn in sporten die minder media-aandacht krijgen en dus in principe minder aantrekkelijk zijn voor sponsors. “Waarom we onze naam niet verbinden aan een voetbal- of wielerclub? Dan spreken we meteen over andere budgetten en zijn er ook al heel wat andere spelers op de markt. Met ons merk willen we een duidelijk en positief standpunt innemen en de link met de sportwereld bestendigen door veelbelovende atleten te steunen”, zegt Vanneste. Binnen de brouwerij kijken ze al meteen vooruit richting Olympische Spelen in Tokio volgende zomer. “In eerste instantie hebben we gekeken naar atleten die een reële kans hebben op een medaille. In hun disciplines beschikken ze niet steeds over de middelen om op een comfortabele manier hun doelstellingen te bereiken. Met de steun van ‘Sportzot’ willen we mee het verschil maken.” Dat het niet alleen gaat om financiële steun, blijkt meteen uit de plannen voor de komende tijd. Zo zal de brouwerij een campagne financieren waarin de atleten hun passie voor hun sport kunnen delen met de wereld in een professionele film- en fotoproductie. Mogelijk zal ‘Sportzot’ ook te lezen zijn op de kleding van de atleten, al is dat afhankelijk van diverse factoren zoals de Belgische federatie die toestemming moet geven.

Vrouwelijke atleten gezocht

In de toekomst wil de Brugse brouwerij nog meer sporters ondersteunen. “Gesprekken daarover zijn nu al lopende. Zo zouden we graag ook samenwerken met vrouwelijke atleten. Het is zeker niet de bedoeling om enkel op mannen te focussen”, zegt Xavier Vanneste. De atleten zelf zijn alvast enthousiast over de samenwerking. Koen Naert uit Oostkamp, Europees Kampioen op de marathon, kwalificeerde zich al voor de Olympische Spelen en kan nu nóg specifieker toewerken naar zijn doel. “Het is héél moeilijk om sponsors te vinden als individueel atleet. Dat een Brugs bedrijf me wil steunen, doet enorm veel deugd. Ik ga niet ontkennen dat de financiële inbreng welgekomen is voor het inplannen van stages en extra wetenschappelijk onderzoek om mijn prestaties nog te proberen verbeteren”, aldus Naert. De brouwerij laat meteen duidelijk verstaan dat de samenwerkingen ook na de Olympische Spelen een vervolg zullen krijgen.