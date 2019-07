Verzakkingen en breuken in Leopold III-laan worden aangepakt Bart Huysentruyt

17 juli 2019

11u47 0 Brugge De stad Brugge start in het najaar met herstellingswerken in de drukke Leopold III-laan tussen de Torhoutse Steenweg en de verhoogde inrichting aan de basisschool De Boomhut.

Het wegdek vertoont verschillende verzakkingen, breuken en ligt los van haar fundering. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie voor voertuigen en geluidsoverlast voor de omwonenden. In 2017 werd dit probleem al aangepakt, maar al vlug bleken de betonplaten los te komen van de fundering met geluidsoverlast tot gevolg. Daarop werd de aannemer verplicht om zijn werk ter herdoen, maar enkele maanden na de nieuwe aanleg kwamen de platen alweer los. “Daarom opteren we nu voor een andere uitvoering via asfaltverharding", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De bestaande verharding in beton inclusief fundering wordt uitgebroken om een nieuwe fundering en asfalt aan te brengen. Met deze ingreep moeten de problemen in de Leopold III-laan tot het verleden behoren.” De werken zouden gecombineerd worden met de vernieuwing van de asfaltverharding ter hoogte van het kruispunt Diksmuidse Heerweg en Koning Leopold III-laan.