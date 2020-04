Vertederende beelden: eerste zwanenkuikens geboren in Brugge Mathias Mariën

09 april 2020

14u08 67 Brugge Aan ‘t Stil Ende in Brugge zijn de eerste zwanenkuikens van dit jaar geboren. De zes kuikens kunnen meteen genieten van het lentezonnetje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De zwaan heeft er een broedtijd van 40 dagen opzitten. Het schattig tafereel is een leuk zicht voor de wandelaars langs ‘t Stil Ende. De kuikens verkeren in goede gezondheid. De ‘papa zwaan’ houdt op een korte afstand de wacht om te waken over de zes kuikens.